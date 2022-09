UFFICIALE – Inter, accordo con LeoVegas.News per i prossimi 3 anni

La fanbase nerazzurra è in costante crescita e LeoVegas.News potrà così affermarsi ulteriormente come brand leader dell’intrattenimento nel calcio, grazie allo sviluppo di contenuti digitali con materiali esclusivi e curiosità legate al Club.

“Siamo molto soddisfatti di accogliere LeoVegas.News all’interno della famiglia di partner nerazzurri. Proporre contenuti esclusivi e di altissima qualità alla nostra fanbase internazionale è uno dei punti cardine della strategia di crescita per diventare sempre di più una global entertainment company e siamo contenti di aver trovato la stessa attenzione e desiderio di crescita in questo ambito anche in LeoVegas.News. Questa nuova partnership permetterà ai nostri tifosi di essere ancora più parte del mondo Inter", ha commentato Luca Danovaro, Chief Revenue Officer di FC Internazionale Milano.

“Siamo particolarmente orgogliosi di esser diventati Infotainment Partner di FC Internazionale Milano, uno dei club più famosi e amati a livello internazionale. La nostra partnership poggia sulla condivisione di un approccio culturale al digital entertainment che coinvolga ed emozioni i tifosi nerazzurri e gli amanti del calcio più in generale, che possa raccontare aneddoti, storie e curiosità interessanti per i nostri utenti. Inoltre, attraverso le Inter Legends potremo ripercorrere la grande storia nerazzurra e narrare gli snodi cruciali che l’hanno resa una delle squadre più importanti su scala mondiale. Il nostro obiettivo sarà quello di diffondere ed evidenziare il patrimonio valoriale e sportivo che lega LeoVegas.News all’Inter per appassionare ulteriormente i tifosi del club nerazzurro e accompagnare la squadra in un percorso che speriamo possa essere il più soddisfacente possibile, sotto tutti i punti di vista", le parole di Niklas Lindahl, CMO di LeoVegas.News.