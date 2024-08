Valentin Carboni si trasferisce dall’Inter al Marsiglia con la formula del prestito oneroso a 1 milioni di euro con diritto di riscatto in favore del club francese a 36 milioni di euro e controriscatto per i nerazzurri. Se il Marsiglia dovesse esercitare il diritto di riscatto di 36 milioni, l’Inter dovrà pagare il controriscatto di 40 milioni, aggiungendo 4 milioni di valorizzazione. Se il Marsiglia dovesse decidere di prendere il giocatore a titolo definitivo, l’Inter ha 10 giorni di tempo per valutare se riprenderlo con il controriscatto.