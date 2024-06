«Valentin Carboni, dopo la Copa America, tornerà all'Inter».Dall'Argentina Javier Zanetti dà una conferma sul futuro imminente del calciatore, che ha giocato in prestito al Monza l'ultima stagione, ed è stato convocato da Scaloni, per la Nazionale, nel torneo che si sta giocando negli States. «Questo impegno internazionale lo farà crescere molto. Siamo di fronte ad un giocatore con un grande futuro. Valentín ha un talento impressionante. Ogni volta che tocca la palla, capisci che sta per succedere qualcosa di bello. È molto giovane, ha un grande futuro e speriamo che, con noi, finisca di completare la sua crescita», ha aggiunto sul calciatore di proprietà nerazzurra il vice presidente.