Walter Zenga, ex portiere dell'Inter, è intervenuto sul palco della Milano Football Week: "Paragoni tra quest'Inter e quella dei miei tempi? Sono convinto di una cosa: ognuno ha la sua epoca, ognuno ha il suo decennio, ognuno ha il suo periodo. Le cose non si possono paragonare: ci sono momenti diversi. Ho imparato con il passare degli anni a vivere oggi il meglio di me stesso, e a non guardare più indietro. Se torni nel passato non ritrovi più le stesse cose, le persone cambiano, quindi ognuno ha il diritto di vivere la sua epoca al meglio.