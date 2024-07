Oggi è il giorno di Piotr Zielinski in casa Inter. Inzaghi è già al lavoro per disegnargli addosso un ruolo da grande protagonista

Oggi è il giorno di Piotr Zielinski in casa Inter. Dopo l'idoneità al CONI di questa mattina, il nuovo centrocampista nerazzurro è pronto a mettersi a disposizione del nuovo allenatore, Simone Inzaghi, nel pomeriggio per il primo allenamento ad Appiano Gentile. Il tecnico interista è già al lavoro per disegnare addosso al nuovo acquisto un ruolo da grande protagonista, come racconta la Gazzetta dello Sport: