Alessio Tacchinardi, in studio a Mediaset, contesta le pagelle di Frank Piantanida. In particolare, ne contesta una, quella relativa alla prestazione di Mehdi Taremi. Il gol sbagliato davanti al portiere ha spinto Piantanida a dare solo 6 a Taremi. Tacchinardi contesta vivacemente questa valutazione.

"Bocciato Piantanida. Guardiamo anche a livello psicologico, giocando poco non è facile. Ha davanti dei mostri sacri. Oggi ha fatto una partita bellissima Taremi, l'assist è una palla di qualità altissima. E poi non ha sbagliato, ha preso il palo. Lui era abituato ad essere protagonista, non è facile. Per me meritava 7 Taremi".