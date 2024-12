Dall’altra parte, non so cosa si aspettassero, forse una Stella Rossa pronta a incassare 4-5 gol. Penso che la vittoria contro lo Stoccarda sia stata una grande sorpresa e che abbia causato un po’ di nervosismo. Ma guardando tutta la situazione, c’è stato un rigore chiarissimo a Monaco che non è stato fischiato. Semplicemente non vogliono fischiare a nostro favore. Posso solo dire che qui non siamo benvoluti. Ma non importa, noi ci siamo. Siamo come un piccolo sasso nella scarpa. Lasciamo che decidano contro chi vogliono giocare.