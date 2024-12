Non importa quale avversario ci sia davanti, il Bayer Leverkusen pretende il pallone e pretende di impostare un ritmo alla gara, al quale l’avversario deve cercare di stare al passo senza cedere. La squadra tedesca produce a livello offensivo (terza per expected goals in Bundesliga e ottava in Champions League), ma allo stesso tempo concede poco: in difesa i tedeschi hanno profili molto simili a livello stilistico a quelli dell’Inter, Tah, Tapsoba e Hincapié sono tutti ottimi marcatori che partecipano anche in modo significativo alla fase di impostazione, con anche la capacità di scalare su per il campo scambiandosi di posizione con i centrocampisti.

In base a come Alonso deciderà di preparare il match, il Leverkusen potrebbe schierare Nathan Tella al fianco di Wirtz in attacco, oppure optare per Wirtz come falso nove. Tella è più una seconda punta che non un attaccante di riferimento, un giocatore molto mobile e che fa affidamento all’uno contro uno e alla velocità per mettere in difficoltà la difesa avversaria. Con Boniface fuori per infortunio e con Schick acciaccato, il tecnico della squadra tedesca dovrà lavorare al fine di trovare una soluzione per mettere in difficoltà la difesa interista, senza avere un profilo di peso e di riferimento davanti.