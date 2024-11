Jamie Carragher ha parlato in termini piuttosto lusinghieri dell'Inter, indicandola come potenziale vincitrice della Champions

Jamie Carragher, opinionitas a CBS Sports Golazo, ha parlato in termini piuttosto lusinghieri dell'Inter, indicandola come potenziale vincitrice della Champions League: "L'Inter può vincere la Champions. Quando sono arrivati in finale contro il Manchester City, ho osservato come hanno giocato quella partita. E poi la scorsa stagione, ho pensato che siano stati davvero sfortunati ad uscire. Pensavo fossero una delle poche squadre in grado di fermare forse il City.