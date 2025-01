La prima edizione della nuova Champions League ha già raggiunto il suo obiettivo, ovvero rendere più interessante l'intera competizione. Quando manca una sola giornata, sono tante le sorprese, su tutte diverse big che rimarranno fuori dalle prime otto posizioni. In particolare sorprende in negativo il cammino di Real Madrid, Manchester City, Psg e Bayern Monaco. Bene invece le italiane, soprattutto l'Inter a cui basterebbe un punto per la matematica certezza di essere tra le prime otto e accedere quindi agli ottavi senza passare dai playoff.

Inoltre la squadra di Simone Inzaghi potrebbe centrare l'obiettivo anche se dovesse perdere nell'ultima giornata contro il Monaco. Se i nerazzurri dovessero soccombere con un gol di scarto, chiuderebbero a 16 punti con una differenza reti di +6. Se si danno per scontate le vittorie di Atletico, Bayer Leverkusen e Aston Villa, l'Inter passerebbe agli ottavi anche perdendo (ma solo con un goldi scarto) se una tra Atalanta e Milan non dovesse vincere. Se Feyenoord-Lille non dovesse finire con 4 gol di scarto a favore di una delle due e infine se il Brest non dovesse battere il Real con 4 gol di scarto. Quindi scenari, in alcuni casi, altamente probabili. Ma è sicuramente meglio non fare calcoli e cercare di ottenere il punto che darebbe la matematica qualificazione.