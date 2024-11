Dopo cinque giornate i nerazzurri hanno 13 punti in classifica: tutti gli appuntamenti fino alla fine della fase campionato

Un'altra vittoria di misura, senza prendere gol e che spinge l'Inter a quota 13 punti in classifica. La corsa nella Fase Campionato della UEFA Champions League della squadra di Inzaghi prosegue: dopo il pari in avvio con il Manchester City, il filotto di vittorie contro Stella Rossa, Young Boys, Arsenal e Lipsia.

In attesa dei match di mercoledì 27 - con il Liverpool che potrebbe tornare in testa battendo il Real Madrid e il Monaco che può agganciare i nerazzurri - l'Inter guida la classifica con 13 punti dopo cinque giornate, in solitaria.