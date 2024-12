La nuova Champions League si avvia a conclusione per quanto riguarda il maxi girone da 36 squadre, grande novità di questa prima edizione della Super Champions. Dopo sei partite, è ancora complicatissimo fare delle previsioni. Solo la qualificazione diretta per gli ottavi del Liverpool è assolutamente in cassaforte, visto il percorso netto dei Reds, che hanno vinto 6 partite su 6. Per tutte le altre, ci sarà comunque da fare ancora punti per garantirsi il proprio posto al sole tra le prime otto.