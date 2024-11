L'analisi del quotidiano il Corriere dello Sport all'indomani del successo a San Siro dell'Inter sull'Arsenal per 1-0

L'Inter ha superato l’Arsenal con un secco 1-0, grazie a un rigore trasformato da Hakan Calhanoglu. Come due anni fa contro il Barcellona, il centrocampista turco si conferma decisivo in una serata di Champions, stavolta dal dischetto. Come sottolinea il Corriere dello Sport, La prestazione della squadra di Simone Inzaghi è stata caratterizzata da sacrificio e grande solidità difensiva, portando a casa tre punti preziosissimi che avvicinano la qualificazione agli ottavi di finale.