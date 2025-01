Una volta conosciute le otto squadre vincitrici degli spareggi, venerdì 21 febbraio si terrà l'ultimo sorteggio per determinare la composizione del tabellone fino alla finale. La procedura seguirà gli stessi principi del sorteggio degli spareggi: gli accoppiamenti saranno stabiliti secondo uno schema predefinito basato sulle posizioni in classifica della League Phase.

Per esempio, con la classifica attuale l'Inter, in quarta posizione, verrebbe sistemata nella parte di tabellone opposta dell'Arsenal, che occupa il terzo posto. Tra i possibili avversari dei nerazzurri agli ottavi ci sarebbe invece una squadra tra Brest (13°), Borussia Dortmund (14°), PSV Eindhoven (19°) e Club Brugge (20°).

I club classificati dal 1° all'8° posto al termine della fase campionato, che prevede otto partite di sola andata, si qualificano agli ottavi di finale. I club classificati dal 9° al 24° posto si qualificano agli spareggi per la fase a eliminazione diretta. I club classificati dal 25° al 36° posto sono eliminati definitivamente dall'Europa per la stagione in corso.

c. Maggior numero di gol in trasferta segnati nella fase campionato

Se due o più squadre sono a pari punti al termine della fase campionato, allora, come previsto dall'articolo 18 del regolamento della competizione, si applicano i seguenti criteri, nel seguente ordine, per determinare la loro classifica:

c. Maggior numero di gol in trasferta segnati nella fase campionato

i) Punteggio disciplinare più basso in base ai soli cartellini gialli e rossi ricevuti dai giocatori e dallo staff della squadra in tutte le partite della fase campionato (cartellino rosso = 3 punti, cartellino giallo = 1 punto, espulsione per due cartellini gialli in una partita = 3 punti)