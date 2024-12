In Bundesliga il Leverkusen si trova momentaneamente in terza posizione con 26 punti, sette in meno della vetta occupata dal Bayern Monaco. La squadra di Xabi Alonso però arriva all'appuntamento con l'Inter dopo aver collezionato 5 vittorie consecutive tra campionato, Champions League e Coppa di Germania, competizione dove il Leverkusen ha eliminato il Bayern in trasferta. Nell'ultimo impegno di Bundesliga i campioni di Germania hanno battuto il St. Pauli per 2-1 alla BayArena: in casa in questa stagione il Leverkusen ha perso solo contro il Lipsia ad agosto, mentre per trovare una sconfitta precedente bisogna andare indietro fino al 5 maggio 2023 (B.Leverkusen-Colonia 1-2).