Inter, Darmian: “Arsenal grande squadra, gioca un grande calcio. Noi…”

Matteo Darmian ha parlato ai microfoni di Inter TV alla vigilia della sfida contro l’Arsenal, gara in programma domani sera a San Siro alle ore 21:00 e valida per il 4° turno della fase a campionato di Champions League. Ecco le dichiarazioni del calciatore nerazzurro.

"Ci sentiamo bene. È vero che non abbiamo avuto tanti giorni per preparare la partita, però sappiamo quanto è importante. Come abbiamo sempre fatto, cercheremo di scendere in campo con la giusta voglia e determinazione per portare a casa i tre punti".