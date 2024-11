Inzaghi: “Vittoria importantissima. L’Arsenal mi ha impressionato. Quando dico che ho…”

Un rigore di Hakan Calhanoglu regala all'Inter una vittoria di importanza capitale contro l'Arsenal. Al termine della gara Simone Inzaghi ha commentato la vittoria ai microfoni di Sky Sport: "È una vittoria importantissima, voluta, sofferta, contro una squadra fortissima che ci ha creato soprattutto sui calci da fermo delle difficoltà. È una delle squadre migliori che ho visto in questo percorso Champions. Abbiamo iniziato molto bene, poi abbiamo perso campo. Nel secondo tempo siamo ripartiti meglio e ci siamo difesi bene. È una vittoria importantissima davanti al nostro pubblico, avere incontro il City e l'Arsenal in questo modo è motivo di orgoglio. Il nostro percorso deve continuare così, in Champions stiamo mantenendo una buona media e dobbiamo continuare così".

La cosa più importante che ti dà fiducia?

"La compattezza che ha mostrato la squadra. I calci piazzati ci hanno creato difficoltà, ma le parate di Sommer non sono state tantissime. La crescita ci deve essere sempre, quando dico che ho 23 titolari non lo dico per dire una frase retorica, ma lo dico perché ci credo. Questa sera abbiamo cambiato e non c'è stato nessun problema".