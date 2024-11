Al termine di Inter-Arsenal , Lautaro Martinez ha commentato la gara ai microfoni di Sky Sport. Queste le dichiarazioni del capitano nerazzurro: "La cosa più bella sono i tre punti che rimangono qua, spirito di squadra, la garra che abbiamo messo. Queste partite sono molto importanti per la competizione. Non abbiamo preso gol ancora e questa è una cosa positiva, in campionato ne abbiamo presi tanti invece. Vuol dire che stiamo lavorando bene e siamo consapevoli che questa competizione è fatta di dettagli. Dobbiamo continuare così".

"Avanti in Champions o campionato? Tutto, lo dice la storia di questo club. Dal momento che sono arrivato qua, ho sempre voluto vincere tutto. Noi lavoriamo per questo. Pallone d'Oro? Penso a fare il meglio e crescere di forma fisica,, più gioco e meglio sto. Sono contento, anche se in campionato abbiamo qualche difficoltà per in campionato perché prendiamo tanti gol, dobbiamo cercare di crescere anche in altri aspetti. Il Napoli? È una squadra forte che ha un allenatore che noi conosciamo, però noi abbiamo le nostre idee. Dobbiamo recuperare energie, che oggi abbiamo speso tanto, e poi pensare alla gara di domenica che sarà difficile come oggi".