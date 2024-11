Protagonista nel successo per 3-1 del Milan al Santiago Bernabeu contro la sua ex squadra, il Real Madrid di Carlo Ancelotti, Alvaro Morata ha analizzato la vittoria in Champions League del Diavolo ai microfoni di Sky Sport.

"Vittoria storica? Quello che ho detto prima ai ragazzi. Era una partita importante soprattutto per noi e per i tifosi e la società. Dovevamo lottare come leoni per ottenere risultati: abbiamo fatto una grande partita, una prestazione seria. Abbiamo avuto momenti di lucidità con la palla e di sofferenza".