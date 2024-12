Mondiale per Club, oggi i sorteggi: Inter, le possibili avversarie e l’incasso

Tuttavia, il torneo si inserisce in un calendario già sovraccarico, seguendo una stagione estenuante per i club europei a causa dei nuovi formati ampliati delle coppe.

Come evidenzia il Corriere dello Sport, l’organizzazione negli Stati Uniti servirà anche da test per il Mondiale per nazionali del 2026, ma le squadre arriveranno logorate, con un riposo ridotto al minimo e un nuovo tour de force in vista subito dopo.

Le italiane Inter e Juventus si trovano entrambe in seconda fascia, ma con prospettive differenti.

L’Inter troverà una sudamericana di alto livello come Flamengo, Palmeiras, River Plate o Fluminense, evitando però quelle della terza fascia come Boca Juniors o Botafogo, freschi vincitori della Copa Libertadores.

Nella terza fascia figurano le migliori squadre asiatiche (Al-Hilal di Neymar e Milinkovic-Savic e gli Ulsan coreani), le top africane (Al Ahly dall’Egitto e Wydad dal Marocco), le messicane Monterrey e Leon, oltre alle sudamericane rimanenti.

Infine, in quarta fascia troviamo squadre come Urawa Red Diamonds, Al Ain, Esperance de Tunis, Mamelodi Sundowns, Pachuca, Auckland City e le statunitensi Seattle Sounders e Inter Miami, con quest’ultima invitata anche per motivi commerciali. Non a caso, il sorteggio avviene in Florida, la casa di Lionel Messi.

Nonostante l’annuncio dei 12 stadi (finale a New York e tappa iconica al Rose Bowl di Pasadena, evocativo per l’Italia del 1994), permangono questioni aperte. Tra queste, il destino dei giocatori con contratto in scadenza il 30 giugno e i dettagli sui premi economici.

Si stima che ogni squadra riceverà inizialmente una cifra compresa tra 8 e 10 milioni di dollari, con Juventus e Inter pronte a guadagnare circa 18-20 milioni come base, incrementabili in base ai risultati. Tuttavia, i 50 milioni promessi inizialmente sono ben lontani dalla realtà.

La FIFA mira a generare 2 miliardi di dollari di ricavi grazie agli sponsor, che stanno aderendo progressivamente. Ieri è arrivata una novità sul fronte televisivo: dopo lunghe trattative, Dazn trasmetterà il torneo gratuitamente in streaming, un colpo significativo per ampliare il pubblico. A Zurigo, la FIFA parla di un "work in progress", ma restano ancora sfide da affrontare per trasformare il torneo in un successo globale.