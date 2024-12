Alle 19:00 di oggi si accende il sorteggiodel Mondiale per Club FIFA 2025, il torneo che vedrà protagonisti 32 tra i club più prestigiosi al mondo. Club come Inter, Juventus, Real Madrid, Manchester City e Paris St-Germain, tra le altre.

Il Mondiale, a giugno 2025 verrà trasmesso in esclusiva a livello globale, anche in modalitá gratuita, da Dazn.

In occasione del sorteggio, DAZN offrirà non solo la diretta dell'evento, ma anche l'accesso al dietro le quinte attraverso i propri canali social, un pre e post show condotti da Diletta Leotta, con ospiti d'eccezione come la leggenda del calcio italiano Alessandro Del Piero e la presentatrice televisiva Samantha Johnson. Del Piero, vincitore della Coppa del Mondo FIFA™ 2006, sarà il conduttore del sorteggio nello studio principale e sarà affiancato da altre icone del calcio e dello spettacolo che lo supporteranno. Il sorteggio andrà in onda anche in diretta su Sportitalia