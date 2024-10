Lazio-Twente 2-0 risultato finale: i biancocelesti volano in Europa League

Un gol per tempo basta alla squadra di Baroni che ha giocato in superiorità numerica dall'11 del primo tempo

Si chiude con una vittoria della Lazio la settimana delle italiane impegnate in campo internazionale. I biancocelesti hanno battuto per 2-0 il Twente nel terzo turno di Europa League, confermandosi in vetta alle 36 squadre del grande girone dal quale usciranno le 16 squadre per gli ottavi di finale. Di Pedro il gol, nel primo tempo, che ha aperto l'incontro. Isaksen, invece, ha chiuso i giochi con un facile tap-in nel finale.