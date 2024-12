Il Bayer ha perso solo due partite in stagione, una in Bundesliga e un'altra in Champions (Lipsia e Liverpool). Nell'ultima gara ha vinto 5-0 contro il Salisburgo. In campionato, invece, non perde dal 31 agosto. E nelle ultime tre partite ha vinto tre volte. Un avversario tosto. I nerazzurri invece sono la miglior difesa della Champions League e hanno subito zero gol in 5 partite. Inzaghi vuole continuare su questa linea. Barella e compagni arrivano dal successo per 3-0 contro il Parma. Nell'ultimo turno della grande coppa hanno sconfitto il Lipsia per 1-0.