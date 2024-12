L'Inter scende in campo a Cagliari dopo la vittoria per 2-0 contro il Como, poi la squadra di Inzaghi sarà impegnata nella Supercoppa Italiana. Nerazzurri terzi in classifica a quota 37 punti, a 3 lunghezze dall'Atalanta capolista ma con una gara da recuperare. Cagliari diciottesimo a 14 punti.

Cagliari-Inter si disputerà sabato 28 dicembre alle ore 18:00 e verrà trasmessa in diretta esclusiva da DAZN. Sarà possibile seguire il match tramite l'app di DAZN su smart TV e in streaming attraverso dispositivi mobili come PC, smartphone e tablet.

Inter sul terreno di gioco per il riscaldamento pre-partita. La squadra di Inzaghi entra in campo tra i fischi dei tifosi del Cagliari.

Splendido velo di Lautaro per favorire Thuram in area: per un soffio il francese non controlla il pallone

Sponda di Lautaro per Dumfries che calcia dall'interno dell'area: altra grande parata di Scuffet. L'arbitro segnala un fuorigioco di Mkhitaryan in partenza, ma non c'era. Sarebbe stato regolare il tiro di Dumfries

Cross di Calhanoglu, Lautaro si tuffa per colpire di testa a porta vuota e spara alto praticamente dalla linea di porta. Clamorosa palla gol non sfruttata dal capitano nerazzurro

Gaetano prova il dribbling al limite dell'area per arrivare al tiro: De Vrij puntuale in chiusura

Scintille tra Mina e Lautaro Martinez dopo la caduta del Toro nell'area del Cagliari per un contatto con Luperto. Doveri richiama entrambi i giocatori, ma non concede rigore

Ultima gara dell'anno per l'Inter, che sabato 28 dicembre alle ore 18 affronterà il Cagliari all'Unipol Domus. I nerazzurri si presentano al match contro i rossoblu dopo la vittoria contro il Como: la squadra di Inzaghi occupa il terzo posto in classifica con 37 punti e una partita da recuperare.

Sono 86 i precedenti in Serie A tra Inter e Cagliari: i nerazzurri guidano il bilancio con 43 vittorie contro le 14 dei rossoblu, con 29 pareggi a completare il quadro. L’Inter ha vinto 10 delle ultime 13 sfide contro il Cagliari in Serie A (2 pareggi, 1 sconfitta), segnando 33 gol nel periodo (2.5 di media a match); l’ultimo successo dei sardi contro i nerazzurri nel torneo risale al 1° marzo 2019 (2-1 all’Unipol Domus). In generale l'Inter è la squadra che ha segnato più gol in Serie A contro il Cagliari: 149 in 86 incontri, 1.7 a partita.