Inter-Cagliari 4-0 risultato finale: poker a Mazzarri e vetta della classifica

Calcio d’inizio alle 20.45. Con un successo i nerazzurri scavalcherebbero il Milan in testa alla classifica, trovandosi soli al comando

MILANO - L'Inter vola in casa contro il Cagliari con un rotondo 4 a 0 e sorpassa il Milan portandosi in vetta alla classifica di serie A. Nerazzurri subito determinati contro gli isolani con la squadra di Mazzarri che deve fare affidamento sul solo Cragno che tiene a galla i suoi per quasi 30 minuti, superandosi prima su Barella, poi su Dumfries salvo cedere il passo all'inzuccata di Lautaro che messimizza al meglio un corner calciato da Calhanoglu. Si sblocca il match e i nerazzurri potrebbero raddoppiare ancora con Lautaro che si fa parare un calcio di rigore da Cragno. Cragno che però non può nulla sulla conclusoine di Sanchez che vale il 2 a 0 (su assist di Barella). Barella protagonista tra i nerazzurri, il centrocampista in stato di grazia. Calhanoglu cala il 6° gol in nerazzurro e dopo due minuti arriva la doppietta di Lautaro che raccoglie l'invito di Barella e supera Cragno.