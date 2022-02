Diretta LIVE, Inter-Liverpool 0-0: si scalda il Meazza, torna la fase finale di Champions League

Al via la fase finale della Champions League con la gara d'andata degli ottavi di finale tra Inter e Liverpool

MILANO - Lautaro Martinez e non Sanchez. Simone Inzaghi scioglie il primo (e anche unico) dubbio di formazione e punta sul Toro come partner offensivo di Dzeko. Il tecnico interista per il resto conferma le voci della vigilia con Vidal a prendere il posto dello squalificato Barella e conferma Dumfries e Perisic sulle corsie esterne. Torna la Champions al Meazza, torna la fase finale della massima competizione europea, torna l'Inter e lo fa in grande stile, contro il Liverpool di Klopp. Calcio d'inizio fissato per le ore 21.00