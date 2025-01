LIVE Alle 20.45 Inter-Bologna: torna la ThuLa dal primo minuto. Confermato Asllani in regia

Dopo la vittoria in trasferta contro il Venezia anche per l'Inter arriva il recupero di giornata contro il Bologna per il turno saltato causa Supercoppa. Sono cinque i clean sheet nelle ultime sei partite di campionato e sei vittorie di fila in campionato per la squadra di Inzaghi che ha voglia di tenere ancora inviolata la sua porta e accorciare le distanze dalla capolista Napoli. Gli unici ko di questi ultimi mesi sono arrivati in Supercoppa Italiana e in Champions League, dove la banda Inzaghi ha perso contro Milan e Bayer. Il Bologna invece arriva da un pareggio e una sconfitta. L'ultima vittoria risale al 21 dicembre contro il Torino. Il bilancio fuori casa è di quattro vittorie, tre pareggi e due k.o.