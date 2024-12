I nerazzurri in campo dopo aver eliminato l'Udinese dalla Coppa Italia e aver rifilato 6 gol alla Lazio. Fabregas, invece, non perde da tre partite ed è reduce dal successo con la Roma

L'Inter arriva dal doppio successo contro Udinese e Lazio tra Coppa Italia e Serie A, l'ultimo Inter-Como si è giocato 21 anni fa, marzo 2003, quando i nerazzurri vinsero 4-0. Il Como di Fabregas invece non perde da tre partite in A. Nell'ultimo turno ha sconfitto la Roma, mentre nei due precedenti ha pareggiato contro Venezia e Monza. In trasferta invece non vince dal 24 settembre: 3-2 all'Atalanta.