Il secondo derby stagionale mette in palio una coppa. Dopo il primo atto in campionato, col Milan che ha interrotto - contro il pronostico - il super filotto nerazzurro nelle stracittadine, la notte di Riad consegnerà una Supercoppa con risvolti differenti a seconda di chi la porterà a casa. Inzaghi è ormai un cliente abituale, mentre Conceiçao sfida il suo passato da calciatore e ha l'opportunità - già alla seconda partita in panchina - di regalare un titolo al suo nuovo club, ovvero quello che sarebbe il primo trofeo della gestione RedBird. In ballo anche il numero complessivo di titoli in bacheca per le due società: Milan a quota 49, Inter a 46. Dopo le rispettive semifinali, rossoneri con un giorno di stacco in meno nelle gambe. Fischio d'inizio all'Al-Awwal Park di Riad alle ore 20 italiane (le 22 locali).