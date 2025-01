Non ci sarà tournover per Inzaghi che sceglie i titolari contro il Monaco. Stasera basta un punto per centrare gli ottavi di Champions per la quarta volta di fila, così l’allenatore nerazzurro stravolge i piani della vigilia e schiera l’undici migliore possibile. Rispetto alle idee di ieri spazio a De Vrij e Barella titolari, con Bisseck e Frattesi in panchina. L'ex Cagliari ha recuperato dalla botta al ginocchio rimediata contro il Lecce e sarà la mezzala destra. In mezzo spazio ad Asllani (vinto il ballottaggio con Zielinski) con Mkhitaryan mezzala sinistra e il tandem Dumfries-Dimarco sulle fasce.