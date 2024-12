Torna il campionato per l'Inter dopo lo stop di Firenze. I nerazzurri non perdono dalla sfida contro il Milan in campionato e nelle ultime cinque sfide l'Inter ha vinto tre volte e pareggiato due. La prossima settimana sarà la volta del ritorno in Europa con la sfida che vedrà impegnato l'undici di Inzaghi martedì 10 dicembre contro il Bayer Leverkusen in Champions. Il Parma di Pecchia, invece, ha vinto due delle ultime quattro sfide in Serie A, l'ultima contro la Lazio per 3-1 al Tardini. Tra le big ha fermat oanche il Milan (vittoria), Fiorentina (pareggio) e Juve (pareggio). Ha vinto tre partite su 14 fin qui.