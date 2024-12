L'Inter arriva dal successo per 6-0 contro la Lazio all'Olimpico. In campionato non perde dal derby contro il Milan di settembre, mentre in Champions è uscita sconfitta soltanto da Leverkusen. Dopo l'Udinese i nerazzurri affronteranno il Como, il Cagliari e poi partiranno per la Supercoppa. Appuntamento a Riad il 2 gennaio, contro l'Atalanta. L'Udinese, invece, è partito dal primo turno di Coppa Italia e ha eliminato Avellino e Salernitana. In campionato ha vinto solo una sfida delle ultime otto, contro il Monza di Nesta. Sei successi in 16 partite.