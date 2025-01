In campo alle 18. I nerazzurri cercano l'ennesimo successo in trasferta, mentre i giallorossi arrivano dal ko contro il Cagliari

La marcia dell'Inter continua. I nerazzurri non perdono in trasferta in campionato da 267 giorni e vogliono continuare a racimolare punti. Nell'ultimo turno è arrivata la vittoria contro l'Empoli, mentre nel prossimo sfidranno i rossoneri. Nel mezzo la sfida col Monaco in Champions (29 gennaio). Il Lecce sta vivendo un campionato altalenante invece. All'andata ha perso 2-0, mentre nell'ultimo turno è arrivato il ko contro il Cagliari. Giampaolo, tra l'altro, in carriera non ha mai battuto Simone Inzaghi tra Lazio e Inter.