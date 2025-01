Milano - Arriva l'Empoli a Milano per la seconda gara che i nerazzurri giocheranno al Meazza. Nel recupero di campionato mercoledi l'Inter viene fermata dal Bologna che raggiunge i nerazzurri sul 2 a 2 dopo esser passata in vantaggio e aver subito la rimonta firmata Dumfries-Lautaro. Simone Inzaghi non vuole altre battute d'arresto, il Napoli corre e nella giornata di ieri i partenopei hanno espugnato il Gewiss Stadium di Bergamo, restando saldi al primo posto in classifica con 6 punti di vantaggio sulla squadra di Inzaghi (che ha due gare in meno). Ci sarà Taremi accanto a Lautaro in attacco con Asllani confermato in cabina di regia. In difesa si rivede Pavard dal primo minuto mentre Bastoni sarà sostituito da Carlos Augusto.