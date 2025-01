Primo appuntamento del 2025 per l'Inter Primavera: i ragazzi di Zanchetta, reduci dalla pesante sconfitta interna contro la Roma, affrontano la Juventus di Magnanelli, che ha chiuso l'anno con tre vittorie consecutive. Il tecnico nerazzurro deve fare i conti con tantissime assenze fra infortunati e calciatori aggregati alla Prima Squadra: in porta c'è Zamarian, in difesa Della Mora e Maye prendono il posto di Aidoo e Alexiou, a centrocampo esordio da titolare per Tigani. In panchina si rivedono Perez, Garonetti e Mosconi, prima convocazione per Putsen e Mantini. Calcio di inizio alle ore 13.