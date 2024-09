La grande notte è arrivata. L'Inter si rituffa nuovamente in Champions League, nella nuova edizione della competizione più prestigiosa, e subito si troverà di fronte il Manchester City di Pep Guardiola, affrontato l'ultima volta in quella finale di Istanbul che all0ra fece piangere i nerazzurri, sconfitti per 1 a 0. Il City ha iniziato la stagione come al solito: vincendo, collezionando 4 vittorie su 4 in campionato e un successo contro lo United nel Community Shield. E' il miglior attacco della Premier con 11 gol. Occhio a Haaland: ha segnato già due triplette e una doppietta. Per lui ben 9 gol nelle prime quattro partite. I nerazzurri, invece, vogliono cancellare il pareggio contro il Monza rimediato nell'ultimo turno di campionato e prendersi una rivincita per la finale di Champions del 2023. La squadra di Inzaghi ha collezionato 8 punti in 4 partite, frutto di due successi contro Lecce e Atalanta e altrettanti pareggi contro Genoa e Monza (in trasferta). Non ci sarà Lautaro in attacco, al suo posto giocherà Taremi accanto a Thuram, ma non è questa l'unica novità di formazione. In difesa spazio a Bisseck al posto di Pavard mentre turno di riposo per Mkhitaryan a centrocampo con Zielinski che si candida per una maglia da titolare dal primo minuto. Calcio d'inizio fissato per le ore 21.00