In campo all'U-Power Stadium. I nerazzurri in campo con un po' di turnover in vista di City e Milan. Nesta a caccia del primo successo

Torna il campionato, torna l'Inter. Nerazzurri questa sera scenderanno in campo all'U-Power stadium di Monza contro la squadra allenata da Alessandro Nesta. L'Inter viaggia su ritmi alti e la prossima settimana dovrà affrontare City e Milan. Nerazzurri reduci dalla brillante vittoria ottenuta contro l'Atlanta per 4 a 0, un successo arrivato dopo la vittoria col Lecce e il 2-2 contro il Genoa. Il Monza di Nesta, invece, deve ancora trovare il primo successo in campionato. Fin qui sono arrivati solo due pareggi contro Empoli e Fiorentina e una sconfitta contro il Genoa in casa. In porta ci sarà Stefano Turati, cresciuto nel settore giovanile dell'Inter e grande tifoso dei nerazzurri.