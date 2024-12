Quindicesima giornata di campionato per i nerazzurri di Zanchetta: su Fcinter1908 la diretta testuale dell'incontro

Fabio Alampi Redattore 14 dicembre 2024 (modifica il 14 dicembre 2024 | 15:34)

Successo importante per l'Inter di Andrea Zanchetta, che batte l'Atalanta e aggancia momentaneamente il primo posto in classifica (in attesa della Fiorentina, impegnata domani nel big match contro il Sassuolo). 0-3 il risultato finale, grazie alle reti di Topalovic e Venturini nel primo tempo e di Spinaccè nella ripresa.

Pratica chiusa già nel primo quarto d'ora di gioco: la Primavera interista parte fortissimo e passa in vantaggio con un colpo di testa di Topalovic, bravo a seguire l'azione e a sfruttare al meglio il cross dalla destra di De Pieri. Pochi minuti e arriva il raddoppio: cross questa volta dalla sinistra di Motta e Venturini, ancora di testa, batte Zanchi. Inter in controllo totale, Atalanta mai pericolosa. Nel secondo tempo c'è spazio anche per il tris: perfetto passaggio filtrante di Quieto che taglia in due la difesa bergamasca, Spinaccè anticipa l'uscita del portiere avversario e lo supera con un preciso tocco sotto. Da segnalare il ritorno in campo nella ripresa di Berenbruch e di Bovo, assenti rispettivamente da uno e due mesi.

Atalanta 0-3 Inter

14:52 Non c'è più tempo! Atalanta-Inter termina con il punteggio di 0-3. 91' Ultimo cambio per l'Inter: esce proprio Spinaccè, entra Lavelli. Concessi 3 minuti di recupero. 90' Colpo per Spinaccè, che rimane a terra dolorante. 87' Mischia nell'area di rigore dell'Inter, l'Atalanta non riesce ad approfittarne. 82' Altri due cambi per l'Atalanta: tocca a Isoa e Bovo, escono Gobbo e Bonsignori. 77' Doppia sostituzione per l'Inter: dentro Bovo e Zouin, fuori Zanchetta e Quieto. 77' Cambio per l'Atalanta: entra Baldo per Michieletto. 75' Sinistro dalla distanza di Berenbruch, nessun pericolo per Zanchi. 68' Doppio cambio per l'Inter: escono Venturini e Topalovic, al loro posto Zarate e Berenbruch. 58' GOOOOOOOOOOOOOL DELL'INTEEEEEEEEER!! SPINACCEEEEEEEEEE'!! Tris nerazzurro: splendida imbucata di Quieto per Spinaccè, che anticipa l'uscita del portiere con un perfetto tocco sotto! 54' Occasione per l'Inter: cross dalla sinistra di Motta, arriva Spinaccè che calcia al volo con il mancino dal limite dell'area, palla sopra la traversa di pochissimo. 53' Ammonito per proteste De Pieri. 52' Buon lavoro sulla sinistra di Quieto, che apparecchia per l'accorrente Topalovic: tiro di prima intenzione con il mancino, Zanchi non si fa sorprendere. 51' Michieletto prova a fare tutto da solo, si porta la palla sul destro e calcia: para senza problemi Calligaris. 49' De Pieri rimane a terra dopo uno scontro con Armstrong, l'arbitro interrompe il gioco. 14:02 Comincia la ripresa. 13:47 Termina senza recupero il primo tempo di Atalanta-Inter. 42' Che rischio per l'Atalanta! De Pieri rientra sul sinistro e mette in mezzo una palla velenosissima che attraversa tutta l'area di rigore. 32' Inter a un passo dal tris: Venturini colpisce in allungo, palla che si stampa sul palo. 31' Ammonito anche Bonanomi, duro intervento su Re Cecconi. 27' Topalovic va direttamente in porta, palla che sfiora la traversa. 26' Entrata in ritardo di Gobbo su Motta: primo cartellino giallo del match e calcio di punizione per l'Inter. 24' Altra occasione per l'Inter: traversone profondo dalla destra di Venturini, sponda aerea di Topalovic, sul secondo palo non ci arriva di pochissimo Spinaccè. 22' Ancora Inter: punizione dalla sinistra calciata da Zanchetta, a centro area arriva Alexiou che colpisce di testa, Zanchi blocca senza troppi problemi. 14' Inter ancora pericolosa: Quieto entra in area su suggerimento di De Pieri e viene steso da Tavanti, l'arbitro lascia proseguire. 11' GOOOOOOOOOOOOOL DELL'INTEEEEEEEEER!! VENTURINIIIIIIIIIIIIII!! Raddoppio immediato dei nerazzurri: cross dalla sinistra di Motta, sul secondo palo arriva Venturini che di testa sorprende Zanchi! 9' GOOOOOOOOOOOOOL DELL'INTEEEEEEEEER!! TOPALOVIIIIIIIIIIIC!! De Pieri allunga sulla destra e crossa, perfetto inserimento centrale di Topalovic che di testa non sbaglia! 5' Prima occasione per l'Atalanta: girata al volo di Tavanti, Calligaris para a terra. 2' Attacca sulla destra l'Atalanta, Gobbo crossa ma la palla termina sul fondo. 13:01 Fischio dell'arbitro, si comincia! Primo pallone gestito dall'Inter. 12:58 Le due squadre fanno il loro ingresso in campo: Atalanta in classica divisa nerazzurra, Inter in maglia bianca.

Quindicesima giornata del campionato Primavera: l'Inter di Zanchetta, reduce dall'ennesimo successo in Youth League, è di scena sul campo dell'Atalanta di Zanchi. Il tecnico nerazzurro, ancora alle prese con tantissime defezioni, ritrova almeno per la panchina Berenbruch, assente ormai da un mese. In porta torna Calligaris, in attacco è il turno di Spinaccè. Calcio di inizio alle ore 13.

Le formazioni ufficiali:

ATALANTA (4-3-3): 12 Zanchi; 2 Gobbo, 19 Tavanti, 31 Ramaj, 3 Simonetto; 26 Armstrong, 8 Riccio (C), 25 Steffanoni; 10 Bonanomi, 29 Michieletto, 27 Bonsignori. A disposizione: 22 Sala, 5 Ghezzi, 13 Isoa, 14 Mencaraglia, 21 Baldo, 24 Bilac, 28 Arrigoni, 30 Camara, 32 Idele, 33 Maffesoli, 48 Bovo. Allenatore: Marco Zanchi

INTER (4-3-3): 1 Calligaris; 2 Aidoo, 24 Re Cecconi, 5 Alexiou (C), 17 Motta; 16 Venturini, 4 Zanchetta, 29 Topalovic; 30 De Pieri, 11 Spinaccè, 10 Quieto. A disposizione: 21 Zamarian, 32 Michielan, 6 Maye, 7 Berenbruch, 8 Zarate, 9 Lavelli, 13 Kangasniemi, 14 Bovo, 19 Della Mora, 25 Zouin. Allenatore: Andrea Zanchetta

Arbitro: Vogliacco

Assistenti: Chillemi-Scribani