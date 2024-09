Seconda vittoria consecutiva per l'Inter di Zanchetta, che batte il Cagliari e dà continuità al successo di due settimane fa contro la Cremonese. I nerazzurri si impongono di misura sul campo dei rossoblu grazie al gol segnato allo scadere del primo tempo da Spinaccè, al primo centro stagionale. Risultato importante per la Primavera interista, che può ora pensare all'esordio in Youth League contro il Manchester City e al derby di domenica prossima. Da segnalare l'esordio assoluto nella ripresa di Alex Perez, difensore spagnolo classe 2006 prelevato in estate dal Betis, che non giocava da marzo a causa di un problema muscolare. Nel secondo tempo l'Inter ha l'occasione per raddoppiare e chiudere i conti, ma il palo nega a Spinaccè la doppietta.