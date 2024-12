Torna a vincere l'Inter di Andrea Zanchetta che, dopo la battuta d'arresto contro il Genoa, ritrova i 3 punti battendo il Torino 4-3 al termine di una gara ricca di gol ed emozioni. Mattatore assoluto del match è Giacomo De Pieri, autore di una doppietta e protagonista in tutti e 4 i gol nerazzurri. Parte forte la Primavera interista, che si porta in vantaggio dopo pochi minuti con il proprio numero 30. Allo scadere del primo tempo i granata pareggiano con Gabellini, ma in pieno recupero commettono un erroraccio in fase di impostazione e regalano a Spinaccè il pallone del 2-1.