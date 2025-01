Clamorosa sconfitta dei ragazzi di Zanchetta, a cui non bastano i gol di Quieto e Spinaccè per chiudere i conti

Fabio Alampi Redattore 4 gennaio 2025 (modifica il 4 gennaio 2025 | 15:06)

Si apre con una sconfitta il 2025 dell'Inter Primavera: autentico harakiri dei ragazzi di Zanchetta, che si fanno rimontare da 0-2 a 3-2 dalla Juventus nel giro di pochissimi minuti e gettano al vento una vittoria che sembrava ormai in cassaforte. Le tante, tantissime assenze non bastano per spiegare il clamoroso blackout del secondo tempo, con Quieto e compagni letteralmente travolti dalle folate offensive dei bianconeri.

Il tecnico interista deve fare a meno praticamente di mezza squadra, fra infortuni e ragazzi aggregati alla Prima Squadra. Nonostante questo è l'Inter a fare la partita, e al 22' ci pensa Quieto a sbloccare il risultato con un destro da distanza ravvicinata su assist di Tigani. Nella ripresa la musica non cambia, e i nerazzurri trovano il raddoppio con una zampata di Spinaccè su tiro di Zanchetta. Ed è proprio qui che la luce si spegne definitivamente: la Juventus segna 2 gol in 2 minuti con Vacca, e poco dopo trova la rete del sorpasso con Florea. Nel finale l'Inter prova a reagire con nervi e orgoglio, ma il punteggio non cambia.

Juventus 3-2 Inter

14:54 Non c'è più tempo: finisce qui Juventus-Inter. Concessi 4 minuti di recupero. 90' Altro cambio per la Juventus: c'è Keutgen per Vacca. 88' Inter vicina al pareggio: girata improvvisa di Lavelli, gran parata di Zelezny. 85' Cambio per la Juventus: esce Biliboc, entra Finocchiaro. 81' Cambio per l'Inter: Zanchetta non ce la fa, al suo posto entra Cerpelletti. Dentro anche Zouin per Quieto. 79' Ammonito Lopez, entrata in ritardo su Zanchetta. 76' GOL DELLA JUVENTUS: rimonta completata. Biliboc mette in mezzo dalla sinistra, palla che attraversa tutta l'area di rigore dell'Inter, arriva Florea che di prima intenzione trova l'angolo sotto l'incrocio dei pali. 74' Cambio per l'Inter: dentro Lavelli per Spinaccè. 73' Occasione per l'Inter: Cocchi fa tutto da solo, affonda sulla sinistra e prova il diagonale mancino, palla fuori di pochissimo. 70' Cambio per l'Inter: entra Mosconi per De Pieri. 68' Cambio per la Juventus: esce Di Biase, entra Lopez. 66' GOL DELLA JUVENTUS: ancora Vacca. Filtrante dalla desta, Re Cecconi non riesce ad intervenire e il numero 10 bianconeri fredda Zamarian. 64' GOL DELLA JUVENTUS: azione insistita dei bianconeri, arfiva Vacca che con la punta del piede anticipa i difensori dell'Inter e batte Zamarian. 62' GOOOOOOOOOOOOOOOOL DELL'INTEEEEEEEEEEER!! SPINACCEEEEEEEE'!! Sinistro dalla distanza di Zanchetta, sulla traiettoria c'è Spinaccè che con la punta del piede batte Zelezny! 60' Primo cartellino giallo del match: ammonito Verde, intervento in ritardo su Spinaccè. 58' Juventus a un passo dal pareggio: Biliboc accelera sulla sinistra, palla per vacca che da buonissima posizione spara alto sopra la traversa. 53' La Juventus prova a rendersi pericolosa con Di Biase, ma il gioco era già fermo. 48' Si accende De Pieri: il numero 30 dell'Inter si accentra, evita due avversari e calcia di sinistro, gran parata di Zelezny. 14:04 Comincia il secondo tempo. 13:48 Finisce senza recupero il primo tempo di Juventus-Inter: decide il gol di Quieto. 44' Juventus pericolosissima: Savio colpisce di testa a botta sicura, Re Cecconi salva sulla linea, ma si alza la bandierina del guardalinee. 39' Manovra avvolgente dell'Inter, palla che arriva sulla sinistra per Cocchi, il suo traversone viene allontanato dalla difesa della Juventus. 31' Ancora Inter pericolosa: ci provano prima Cocchi e poi Zanchetta dalla distanza, entrambi i tiri vengono ribattuti dalla difesa della Juventus. 22' GOOOOOOOOOOOOOOOOL DELL'INTEEEEEEEEEEER!! QUIETOOOOOOOO!! Grande break offensivo di Tigani che taglia la difesa della Juventus, assist perfetto per Quieto che controlla e di destro batte Zelezny sul primo palo! 14' Di nuovo Juventus: Vacca si accentra e calcia dalla distanza, palla sul fondo. 11' Perfetta sventagliata di Zanchetta per De Pieri, che però controlla male: sfuma l'azione dell'Inter. 9' Si fa vedere l'Inter: combinazione sulla sinistra tra Cocchi e Quieto, palla in mezzo, allontana la difesa della Juventus. 7' Ancora Juventus: traversone dalla sinistra, Di Biase non ci arriva con la punta del piede. 5' Occasionissima per la Juventus: brutta palla persa da Ventusini, Di Biase si ritrova a tu per tu con Zamarian ma spara a lato da ottima posizione. 13:03 Fischio dell'arbitro, si comincia! Primo pallone gestito dall'Inter. 13:01 L'arbitro fa osservare un minuto di silenzio in memoria di Aldo Agroppi. 13:00 Le due squadre fanno il loro ingresso in campo: Juventus in classica divisa bianconera, Inter in maglia nerazzurra.

Primo appuntamento del 2025 per l'Inter Primavera: i ragazzi di Zanchetta, reduci dalla pesante sconfitta interna contro la Roma, affrontano la Juventus di Magnanelli, che ha chiuso l'anno con tre vittorie consecutive. Il tecnico nerazzurro deve fare i conti con tantissime assenze fra infortunati e calciatori aggregati alla Prima Squadra: in porta c'è Zamarian, in difesa Della Mora e Maye prendono il posto di Aidoo e Alexiou, a centrocampo esordio da titolare per Tigani. In panchina si rivedono Perez, Garonetti e Mosconi, prima convocazione per Putsen e Mantini. Calcio di inizio alle ore 13.

Le formazioni ufficiali:

JUVENTUS (4-2-3-1): 1 Zelezny; 38 Savio, 3 Martinez, 13 Verde, 16 Pagnucco (C); 5 Boufandar, 24 Mazur; 22 Florea, 10 Vacca, 17 Biliboc; 14 Di Biase. A disposizione: 42 Vinarcik, 2 Nisci, 19 Scienza, 21 Finocchiaro, 27 Sosna, 28 Keutgen, 29 Bellino, 31 Rizzo, 35 Djahl, 36 Merola, 37 Lopez. Allenatore: Francesco Magnanelli

INTER (4-3-3): 21 Zamarian; 19 Della Mora, 24 Re Cecconi, 6 Maye, 3 Cocchi; 16 Venturini, 4 Zanchetta, 22 Tigani; 30 De Pieri, 11 Spinaccè, 10 Quieto (C). A disposizione: 12 Taho, 9 Lavelli, 15 Perez, 17 Motta, 18 Mosconi, 25 Zouin, 26 Garonetti, 33 Cerpelletti, 34 Ballo, 35 Putsen, 36 Mantini. Allenatore: Andrea Zanchetta

Arbitro: Madonia (sez. Palermo)

Assistenti: Zezza - Cecchi