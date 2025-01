Oggi Inter, Atalanta, Milan e Juve, accompagnate dalla Lega Calcio, si sono presentate assieme a un incontro ufficiale nella residenza dell’ambasciatore italiano a Riad, Carlo Baldocci, che ha voluto dare inizialmente un benvenuto alla truppa e ha poi parlato proprio dell’importanza dell’evento in città. Per la Lega c’erano il neopresidente Ezio Simonelli e l’ad Luigi De Siervo; per l’Inter il presidente Marotta e l’ad corporate Alessandro Antonello; per il Milan oltre a Ibra il direttore tecnico Geoffrey Moncada; per l’Atalanta sia Antonio che Luca Percassi, rispettivamente presidente e ad del club; per la Juve il presidente Gianluca Ferrero, il capo del marketing Francesco Calvo e l’ambasciatore della società Giorgio Chiellini. Dopo i saluti di rito da parte di autorità e dirigenti, è arrivato il momento dello scambio di doni tra tutti i partecipanti all’incontro: l’Inter aveva con sé una maglia scudettata che ha donato all’ambasciatore e ai rappresentanti delle altre squadre assieme a un piatto d’argento, gli stessi doni ha preparato per tutti la Juventus, mentre l’Atalanta ha optato per una targa oltre alla maglia. Il Milan, invece, esclusivamente un piatto celebrativo: anche per questo Ibra non ha potuto “rispondere” con una maglia rossonera da consegnare a Marotta e agli altri, dopo che quella nerazzurra tra le sue mani aveva catturato l’attenzione e fatto divertire. Insomma, il clima è rilassato ancora per qualche ora, poi stasera in campo sarà tutto diverso.