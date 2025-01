LIVE, Venezia-Inter 0-0: Inzaghi con Taremi e Lautaro in attacco

I nerazzurri in campo per riscattare la Supercoppa persa. Per il Venezia tre pareggi e un successo nelle ultime cinque gare

L'Inter non perde in campionato dal 22 settembre. Reduce dalla sconfitta in finale di Supercoppa Italiana, dovrà subito partire col piede giusto, anche perché in 16 giorni avrà sei sfide importanti. Mercoledì il Bologna, domenica prossima l'Empoli, poi Sparta Praga e Lecce. I nerazzurri tornano a giocare in casa alle 15 dopo quasi quattro anno. L'ultima volta nel 2021. Il Venezia di Di Francesco invece è risorto dopo un periodo di appannaggio: nelle ultime 5 partite ha collezionato tre pareggi e una vittoria. Nell'ultimo turno hanno raccolto un 1-1 contro l'Empoli. Tre vittorie in campionato fin qui.