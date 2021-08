Diretta LIVE, Verona-Inter 1-0: leggerezza di Handanovic, Ilic capisce tutto

Nella seconda giornata del campionato di calcio di serie A i nerazzurri fanno visita al Verona di Di Francesco

VERONA - Seconda di campionato per l'Inter di Simone Inzaghi che fa visita al Verona di Di Francesco. Il tecnico nerazzurro porta in panchina Correa, l'ultimo arrivato in casa Inter, e lancia in attacco la coppia composta da Dzeko e Lautaro. Sensi si accomoda in panchina, per il resto formazione della vigilia confermata con Barella, Brozovic e Calhanoglu in mediana, Perisic e Darmian sulle corsie esterne, Skriniar-De Vrij-Bastoni in difesa a guarda di Samir Handanovic.