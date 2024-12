Impresa dell'Inter Primavera che, seppur già qualificata per i sedicesimi di finale e con una squadra ampiamente rimaneggiata a causa delle tantissime assenze, batte anche il Bayer Leverkusen e chiude la prima fase di Youth League al primo posto e a punteggio pieno con 6 vittorie in altrettante partite. 0-1 il risultato finale, al termine di una gara ben gestita e controllata dal primo all'ultimo minuto. I nerazzurri si impongono grazie a un gol nella ripresa di Zanchetta, migliore in campo insieme a Zouin. Da segnalare l'esordio assoluto di Taho tra i pali e il debutto dal primo minuto di Kangasniemi al centro della difesa. Per l'Inter, ora, si tratta solamente di conoscere il nome del prossimo avversario: appuntamento con il sorteggio del 20 dicembre.

Squadre che fanno il loro ingresso in campo: Bayer Leverkusen in divisa rossonera, Inter in maglia bianca.

Prima occasione per l'Inter: Lavelli si invola in contropiede, fa tutto da solo, si sposta il pallone sul destro e calcia, Schlich respinge con i piedi.

Attacca ancora sulla destra l'Inter: Della Mora allarga per Zouin, palla tesa in mezzo, si salva la difesa del Bayer Leverkusen.

Altra chance per l'Inter: cross dalla sinistra di Motta, spizzata di Lavelli, al limite dell'area arriva Della Mora che calcia di prima intenzione ma non trova la porta.

Sempre Inter: Zouin salta netto Hawighorst e mette in mezzo, Quieto apparecchia per Zanchetta che spara di sinistro, il suo tiro sfiora il palo.

Prima ammonizione del match: cartellino giallo per Zouin, che entra in ritardo su Pohl.

Subito un cambio per l'Inter: entra Zarate per Venturini.

Sinistro dalla distanza di Motta, Schlich si tuffa e manda la palla in calcio d'angolo: altro corner per l'Inter.

GOOOOOOOOOOOOOOOOL DELL'INTEEEEEEEEEEEER!! ZANCHETTAAAAAAAAA!! Azione insistita dei nerazzurri, respinge corto la difesa del Bayer Leverkusen, la palla arriva dalle parti di Zanchetta che non ci pensa due volte e lasciare partire un destro che non lascia scampo a Schlich!

Sostituzione per l'Inter: entra Vanzulli per Quieto.

Si rivede in avanti il Bayer Leverkusen: destro dal limite di Alajbegovic, Taho non si fa sorprendere e blocca il pallone.

Sesta e ultima partita della prima fase di Youth League: l'Inter di Andrea Zanchetta, prima a punteggio pieno e già qualificata per i sedicesimi di finale, affronta il Bayer Leverkusen di Sergi Runge. Il tecnico nerazzurro, costretto a fare i conti con tantissimi indisponibili, presenta numerose novità: esordio assoluto per Taho tra i pali, al centro della difesa debutto dal 1' per Kangasniemi, che giocherà al fianco di Maye, prima da titolare in Europa per Zouin, che compone il tridente offensivo con Lavelli e Quieto, capitano di giornata. Calcio di inizio alle ore 14.