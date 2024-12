Sesta e ultima partita della prima fase di Youth League: l'Inter di Andrea Zanchetta, prima a punteggio pieno e già qualificata per i sedicesimi di finale, affronta il Bayer Leverkusen di Sergi Runge. Il tecnico nerazzurro, costretto a fare i conti con tantissimi indisponibili, presenta numerose novità: esordio assoluto per Taho tra i pali, al centro della difesa debutto dal 1' per Kangasniemi, che giocherà al fianco di Maye, prima da titolare in Europa per Zouin, che compone il tridente offensivo con Lavelli e Quieto, capitano di giornata. Calcio di inizio alle ore 14.