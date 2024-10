Grandissima prestazione dell'Inter di Andrea Zanchetta, che travolge la Stella Rossa e conquista la seconda vittoria in due gare di Youth League, portandosi così in testa alla classifica a punteggio pieno. 4-0 il risultato finale, al termine di un match controllato dal primo all'ultimo minuto. Partono forte i nerazzurri, che sbloccano il punteggio al 23' grazie al primo gol italiano di Topalovic, bravo a inserirsi centralmente e a colpire di testa. Berenbruch e compagni non si fermano e trovano il raddoppio con un super gol di Cocchi, che batte il portiere avversario con sinistro potentissimo. L'Inter non si ferma e segna il tris con De Pieri, ben imbeccato da Topalovic.

Nella ripresa la musica non cambia: i nerazzurri non smettono di attaccare e calano il poker con Mosconi, che sfrutta la meglio la sventagliata di Zanchetta. L'Inter dilaga, la Stella Rossa non ha dà segnali di risveglio e sono numerose le occasioni per arrotondare ulteriormente il punteggio, ma Draškić limita il passivo per i serbi.