Terza giornata di Champions League per l'Inter , che affronta a Berna lo Young Boys fanalino di coda. Una squadra e un ambiente che Paolo Tramezzani ha vissuto in prima persona: l'ex difensore nerazzurro, nella sua carriera da allenatore, è stato anche in Svizzera sulle panchine di Lugano e Sion, e conosce bene il calcio elvetico. Fcinter1908 lo ha contattato in esclusiva per presentare la partita del Wankdorf Stadion.

"Stranamente lo Young Boys quest'anno in campionato sta facendo molta fatica, negli ultimi anni ha sempre dominato, usava il campionato per essere competitivo nelle coppe europee. Ha cambiato tanto, e credo che sulla carta non ci sia partita. Ma è anche vero che le squadre in difficoltà in certe occasioni sanno ritrovare energia, sicurezza, voglia ed entusiasmo. Bisogna stare attenti. L'Inter è una macchina da guerra, ha esperienza, è consapevole della propria forza, e quindi sono convinto che non sbaglierà atteggiamento e che non sottovaluterà l'avversario: l'aspetto fondamentale sarà determinante, e l'Inter da questo punto di vista dà ampie garanzie".