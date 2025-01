La gara si apre con un brivido per l’Inter. Dopo un errore in impostazione di Rúnarsdóttir, Giugliano calcia da fuori, ma la sua conclusione termina di poco a lato, graziando le nerazzurre al primo minuto. L’Inter reagisce subito e passa in vantaggio all’11': Polli si inventa un gran gol con un destro potente dal limite dell’area, portando avanti le sue compagne. La gioia però dura poco. Solo due minuti più tardi la Roma risponde con Thogersen che finalizza un’azione corale con un tocco ravvicinato, riportando il punteggio in parità. La svolta arriva al 22' quando Giacinti si fa espellere per una reazione su Bowen, lasciando la Roma in inferiorità numerica. Le nerazzurre cercano di approfittarne e vanno vicine al gol al 43' quando Magull serve un cross preciso per Polli che però di testa non riesce a imprimere abbastanza forza al pallone da una posizione favorevole.