La stagione è ancora lunga, una volta avevo un allenatore che diceva sempre che quando non si può vincere non si deve perdere: con questo pareggio muoviamo la classifica, sappiamo che non ci sono partite facili perché ogni avversaria quando affronta l'Inter ha sempre una motivazione extra, soprattutto quando si tratta di un derby. Al rientro dalle Nazionali c'è sempre stanchezza, dobbiamo ancora lavorare tanto: il nostro percorso finora è straordinario, rispetto all'anno scorso abbiamo 8 punti in più e possiamo arrivare a 11. Non basta ancora però: quanto fatto di buono non deve essere un punto d'arrivo, ma una base di partenza per poter aspirare a qualcosa d'importante. Noi vogliamo provare ad arrivare almeno terze per giocarci la Champions League.